2022/02/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : لا وفيات بكورونا في الرصافة وثمان محافظات بغداد – الزمان اكدت وزارة الصحة ، عدم تسجيل وفيات جديدة بفايروس كورونا في جانب الرصافة ببغداد وثمان محافظات اخرى.واوضح الموقف الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان) ، ان (عدد الفحوصات المختبرية التي سجلتها المختبرات الصحية في الوزارة بلغت 17 الف عينة مشتبه اصابتها بالفايروس، […]

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