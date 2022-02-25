2022/02/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يكلف مديرا جديدا للاستخبارات بغداد – الزمان كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بنقل مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اللواء الركن فائز المعموري الى رئاسة أركان الجيش.واطلعت (الزمان) على وثيقة جاء فيها ان (الكاظمي وجه بتكليف اللواء الركن زيد حوشي خلف بادارة مديرية الاستخبارات العسكرية خلفا للمعموري).وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري […]

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