2022/02/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تمنح سمات دخول لأوكرانيات وتوعز بتأمين مغادرة طلبة عراقيين بغداد – الزمان كييف – الزمان قررت وزارة الخارجية، منح سمات دخول لاوكرانيات يرغبن بالسفر مع أزواجهن العراقيين الى الخارج بسبب دخول القوات الروسية لبلدهن.واكد المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحّاف في بيان ان (الوزارة تخوّل القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات ،زوجات العراقيين وأبنائهم)، […]

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