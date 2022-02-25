تشريعات في مصر لمنع الحديث في الشؤون الدينية دون ترخيص.. قمع للحريات أم لضبط

2022/02/25 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين دعاوى ضبط وتقنين الحديث في الأمور الدينية ومخاوف من إضافة قيود على حرية الرأي والتعبير يمضي البرلمان المصري قدما في مناقشة تعديلات قانونية تقصر الحديث في الدين على فئات بعينها وصفهم مشروع التعديل المقترح بالمتخصصين المعتمدين من الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية.

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