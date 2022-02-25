يحمل “عصا” بيده.. اعتقال شخص يساوم سائقي الكوسترات الحاملة للزوار

2022/02/25 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة، باعتقال شخص يحمل “عصا” بيده ويقوم بمساومة سائقي الكوسترات الحاملة للزوار.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز ” ان “قوة من الفوج الثاني شرطة اتحادية القت القبض على احد الاشخاص يحمل (عصا) ويعمل على مساومة سائقي الكوسترات الحاملة للزوار واخذ مبالغ مالية منهم بالقوة.واضاف المصدر “تم القبض عليه […]

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اعتقال شخص يساوم سائقي الكوسترات الحاملة للزوار أولاً على ايرث نيوز.

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