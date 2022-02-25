“وول ستريت جورنال”: رئيس الاستخبارات الألمانية علق في أوكرانيا

2022/02/25 | 22:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مساء الجمعة أن رئيس الاستخبارات الألمانية علق في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.وقالت الحكومة الألمانية إن رئيس جهاز المخابرات علق في أوكرانيا خلال رحلة عمل إلى كييف واضطر إلى العودة برا بعد أن بدأت القوات الروسية عملية عسكرية أغلق إثرها المجال الجوي الأوكراني.ووجد […]

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