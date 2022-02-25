نادي كربلاء يوجه رسالة الى المحافظ نصيف الخطابي ويطالب بلقائه قبل مباراة السماوة

2022/02/25 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نادي كربلاء لكرة القدم من محافظ

كربلاء المهندس نصيف الخطابي دعما

ومساندة خاصة خلال المراحل المتبقية من

مباريات دوري الدرجة الاولى حيث يتصدر

النادي فرق مجموعته بفارق نقطتين عن

منافسيه الناصرية وال

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