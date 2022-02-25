2022/02/25 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vu3GJ_rK9yU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أقسم أن لا ينفذ أمر صدام لو أعدموه في باب القصر الجمهوري | أوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أقسم أن لا ينفذ أمر صدام لو أعدموه في باب القصر الجمهوري | أوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).