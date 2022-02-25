2022/02/25 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -dbqpqWTUm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالسلام برواري: الدستور لم يشر في أي نص إلى مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالسلام برواري: الدستور لم يشر في أي نص إلى مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).