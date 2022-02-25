النقل: أكثر من 250 باصاً مختلف السعة تشارك في نقل زوار الإمام الكاظم (صور)

2022/02/25 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الجمعة، أن أكثر من 250 باصاً مختلف السعة، دخلوا ضمن خدمة نقل زوار الإمام الكاظم.

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وقال المدير العام للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، كريم حسين، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 شباط 2022)، إن "هذا العام نشهد خلاله ارتفاعا ملحوظا في زخم أعداد الزوار الكرام إذ تشير المؤشرات الاولية الى زيادة نسبية لأعداد الزوار الوافدين الى مدينة الكاظمية من مختلف المحاور".

ولفت إلى أن "أكثر من 125 باصاً مختلفة السعة تعمل حالياً على محور النداء وأيضاً 125 باصاً مختلفة السعة يعمل على محور ساحة عدن"، مبيناً أن "الشركة أعدت العدة وجهزت أعدادا اخرى لزجها خلال الساعات المقبلة للزيارة تحسباً للزخم المتوقع".

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