رسالة للرئيس الأوكراني بجانب أفراد بحكومته: كلنا في كييف وسندافع عن بلادنا

2022/02/25 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو نُشر على حساب تم التحقق منه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود الرئيس في كييف، وفقًا للمنشور الذي يحمل عنوان "نحن هنا.نحن في كييف.نحن ندافع عن أوكرانيا ".

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