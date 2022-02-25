سببان عراقيان يشكّلان ’ضربة جديدة’ لإمدادات النفط العالمية

2022/02/25 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد اُضطر العراق، الجمعة، إلى تعطيل أكثر من 10% من إنتاجه النفطي بسبب عمليات الصيانة والاحتجاجات، الأمر الذي يشكل ضربة جديدة للإمدادات العالمية في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب وترتفع الأسعار.وقال مسؤولان حكوميان لوكالة “رويترز”، إن “العراق أغلق مؤقتا حقل (غرب القرنة 2) الجنوبي البالغ إنتاجه 400 ألف برميل يوميا، على أن …

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