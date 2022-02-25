القوات الامنية تدمر مضافة لداعش في ديالى

2022/02/25 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بعثور قوة من الفرقة الاولى من الجيش العراقي على مضافة لعصابات داعش الارهابية وتدميرها في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات قائد الفرقة الأولى وردت معلومات من مصادرنا تفيد وجود مضافه تابعه لعصابات داعش الارهابي في منطقة حقول المراديه في محافظة ديالى".واضاف انه "على الفور شرعت قوة من مقر فوج المشاة الرابع اللواء الثاني مؤلفه من ٨عجلات و٣٢مقاتل بأمرة آمر الفوج المقدم أحمد محمود عبد الدايم وضابط استخبارات وبعد تفتيش المكان تم العثور على عبوه ناسفه تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي ".

واشار المصدر الى نه "تم العثور على مضافه للأرهابين وتحتوي على المواد التاليه:١_ جلكان متفجر عدد ١١٢_ مساطر تفجير عدد ٧٣_ صاروخ قاذفه عدد٤٤_ صاروخSpg9عدد٢٥_ عبوات ناسفه محليه الصنع عدد٦٦_ صاروخ عيار ١٢٠ ملم عدد ١٧_ بطل اوكسجين عدد ٥٨_ احاديه عيار ١٤.٥عدد ١٩_ عتاد ١٤.٥عدد ٤٦ اطلاقه١٠_ مولد كهربائي ١٢ امبير عدد ١١١_ موبايل عدد ٢١٢_ جهاز نداء عدد ٢١٣_ سبحه تفجير عدد ١١٤_ شاحنه جهاز نداء مع مواد غذائية متنوعه مع فراش عدد٢ وتم تدمير المواد اعلاه موقعيآ".

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