قديروف: العقوبات الأمريكية على روسيا “خرافات بايدنية”

2022/02/25 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا مجرد “خرافات من بايدن”، معربا عن ارتياحه لهذه العقوبات.وأكد قديروف انعدام الجدوى من هذه الخرافات البايدنية.وأضاف أنه يجب أن يرفعوا العقوبات بعد شهر، لأنه “بدون روسيا لا يوجد اقتصاد، ولاسيما في أوروبا”.وتابع: “أعيش تحت […]

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