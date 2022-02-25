2022/02/25 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، مرشحته لعضوية المحكمة العليا، كيتانجي براون جاكسون، وهي أول أميركية من أصل أفريقي، ما سيشكل سابقة تاريخية اذا تمكنت من الحصول على تأييد مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول أميركية من أصل أفريقي.. بايدن يقدم مرشحته للمحكمة العليا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول أميركية من أصل أفريقي.. بايدن يقدم مرشحته للمحكمة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).