الخارجية: لم ترد معلومات رسمية مؤكدة عن وقوع ضحايا عراقيين في أوكرانيا

2022/02/25 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد لاصحاف، اليوم الجمعة، إنه ولغاية اللحظة لم ترد لهم معلومات رسمية مؤكدة من خلال التنسيق مع السلطات الأوكرانية بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع ضحايا من الجالية العراقية نتيجة للقصف هناك.وقال الصحاف في تصريح اذاعي اطلعت عليه وكالة /المعلومة/،”إننا نحتاج إلى […]

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