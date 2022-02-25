الرئيس الأوكراني يبحث مع بايدن إنشاء تحالف لمواجهة روسيا

2022/02/25 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن، أن الرئيس زيلينكسي ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إنشاء تحالف لمواجهة روسيا.وقالت السفيرة في مؤتمر صحفي، أن "الرئيس زيلينكسي ناقش مع بايدن إنشاء تحالف لمواجهة روسيا"،مؤكدة " سنلحق أضرارا بالجيش الروسي وسنكبده خسائر".وأضافت: "نطالب شركاءنا بمراقبة موقع تشيرنوبل بعد سيطرة روسيا عليه"، لافتة إلى ان بلادها تجمع معلومات لإدانة روسيا في محكمة الجنايات الدولية.

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