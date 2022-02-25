بالصور..زائرو الإمام الكاظم (عليه السلام) يتوجهون ليلاً إلى الكاظمية

2022/02/25 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) صورا لزوار الإمام الكاظم عليه السلام وهم يتوجهون إلى مدينة الكاظمية.

وتوضح الصور توجه زوار من المدن العراقية ليلا إلى مدينة الكاظمية لأداء زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى أبن جعفر عليه السلام.

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