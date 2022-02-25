اعتقال ثلاثة أشخاص يوزعون منشورات تخص الحركة

2022/02/25 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة أشخاص لقيامهم بتوزيع منشورات تخص الحركة "المهدوية" على زوار الإمام الكاظم عليه السلام.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز الاستخبارات وخلال تنفيذها لواجبات تأمين الحماية لزوار الإمام الكاظم عليه السلام ترصد ثلاثة أشخاص يقومون بتوزيع منشورات تروج لفكر الحركة "المهداوية" بين صفوف الزائرين المتوجهين سيراً على الاقدام نحو مدينة الكاظمية المقدسة لأداء مراسيم الزيارة الرجبية".

وأضاف أنه "على الفور توجهت قوة مشتركة من لواء المشاة الخامس والعشرون مع مفرزة من جهاز الامن الوطني واستخبارات اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا وتمكنت من اعتقال المجموعة".

وأكدت قيادة عمليات بغداد إنها "متمسكة بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على أجواء آمنة مطمئنة للزوار الكرام ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بامنهم أو تعكير صفو الزيارة وتؤكد كذلك وقوفها بمسافة واحدة من الجميع".

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