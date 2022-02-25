2022/02/25 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعت السفارة المغربية لدى كييف المواطنين المغاربة في أوكرانيا إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة.سفارة الرباط لدى كييف تصدر تحذيرا للمغاربة في أوكرانياالعراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد وأكدت السفارة على “عدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى والاحتفاظ الدائم بأوراق إثبات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارة الرباط لدى كييف تصدر تحذيرا للمغاربة في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارة الرباط لدى كييف تصدر تحذيرا للمغاربة في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).