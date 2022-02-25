2022/02/25 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمين العام للناتو يتوعد روسيا بهذا المصير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: awkP-C01I_I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمين العام للناتو يتوعد روسيا بهذا المصير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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