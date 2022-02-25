2022/02/25 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا أكد مركز الإعلام الرقمي العراقي، الجمعة، وجود مشكلة يواجهها ملايين المستخدمين على منصة “فيسبوك” خلال الايام الماضية تتعلق بظهور إعجابهم بصفحات لايعرفونها وشاهدوها لأول مرة.وأوضح عضو فريق المركز مؤمل احمد شكير فيي بيان للمركز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باحتيال معين، حيث استغلوا ميزة …

ظهرت المقالة ’احتيال’ يُحرج فيسبوك..



المستخدمون يتفاجؤون بإعجابات لم يضعوها! أولاً على النور نيوز.

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