الفكر العراقي الراهن : رؤى في الصدق ، الحب والمروءة. - مظهر محمد صالح

2022/02/25 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح 1- فرضت الحياة الرافدينية تاريخ طويل من الهموم التي تحولت الى احزان عبر الالاف السبعة من تاريخ البشرية لتتبدل تلك الهموم الى نمط من الحزن الانساني دون ان تفقد حاضنة الفكر في بلادي جيلاً من المفكرين المبدعين مازالوا يجترحون هموم الحاضر واحزانه لبلوغ التفاؤل والسعادة والحرية .



فالحزن كما يجده علماء النفس هو مشاعر إنسانية، تصيب الإنسان عند حدوث أمر غير سار أو مشكلات أو ظروف خارجة عن إرادته تضعه تحت ......





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