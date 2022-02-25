2022/02/25 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أوضحت شركة نفط ذي قار، اليوم الجمعة، أسباب قرارها إيقاف العمل في حقل الناصرية، فيما حددت أضرار الإيقاف والتي تصل إلى تسريح العمال.وقال مدير الشركة، علي خضير، إنه “تم اتخاذ قرار إيقاف شركة نفط ذي قار في حقل الناصرية بسبب التهديدات المتزايدة على كوادر الشركة لمطالبة بعض العشائر بأمور خارج قدرة الشركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ذي قار تحدد أضرار إيقاف العمل بحقل الناصرية بينها تسريح العمال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ذي قار تحدد أضرار إيقاف العمل بحقل الناصرية بينها تسريح العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).