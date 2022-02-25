2022/02/25 | 23:02 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الحكومة التونسية اليوم الجمعة أن ارتفاع لأسعار النفط العالمية مع تفجر الأزمة في أوكرانيا سيكون له أثار كبرى على المالية العامة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تونسي قوله إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود المحلية مرة أخرى في غضون أيام مع ارتفاع أسعار النفط.

يأتي هذا بينما تسعى تونس التي تدعم أسعار الوقود المحلية إلى حزمة إنقاذ مالية خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.

ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع.

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