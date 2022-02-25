الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على مخزون القمح في لبنان والعراق

2022/02/25 | 23:02 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الاقتصاد اللبنانية إن احتياطيات البلاد من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر، في وقت لم يستبعد فيه العراق أن يطرق أبواب الأسواق العالمية وسط مخاوف بسبب الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام قوله إن لبنان يسعى لعقد اتفاقات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وتابع "لا نريد خلق حالة من الذعر...



لدينا مؤشرات إيجابية".

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