العراق: أبناء الجالية لا يريدون العودة لديارهم رغم أحداث أوكرانيا

2022/02/25 | 23:02 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت الخارجية العراقية اليوم الجمعة إن الرعايا العراقيين في أوكرانيا لا يرغبون بالعودة إلى ديارهم على الرغم من تفاقم الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف "لم نتلق طلباً من أي فرد من الجالية يروم مغادرة الأراضي الأوكرانيّة منذ صدور بيان الوزارة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت قبل نحو أسبوع بياناً دعت فيه جميع العراقيين إلى مغادرة الدولة الواقعة في شرق أوروبا بسبب الأزمة.

وأضاف الصحاف، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية "تتابع وزارة الخارجيّة باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك أمن وسلامة الجالية العراقيّة".

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