بالصور | ضبط مخبأ لداعش يحوي ذخائر وأسلحة ومتفجرات في ديالى

2022/02/25 | 23:02 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية اليوم الجمعة ضبط مخبأ لتنظيم داعش يحوي ذخائر وأسلحة مختلفة ومتفجرات وقنابل في محافظة ديالى.

وبحسب قيادة عمليات ديالى فقد تم ضبط المخبأ في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى، مشيرة إلى أنه كان يستخدم منطلقاً لشن الهجمات.

وضم المخبأ سلاح رشاش أحادياً مع 11 عبوة معبأ بمادة (سي.فور) شديدة الانفجار، فضلاً عن أدوات تفجير وعبوات محلية الصنع وصواريخ وأجهزة اتصالات.

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