2022/02/25 | 23:03 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت السفارة الروسية في لبنان اليوم الجمعة إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت السفارة الروسية على صفحتها في فيسبوك "أثار بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث".

وأشارت إلى أن موسكو لن تدخر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.

وأدان لبنان يوم الخميس اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أثار دهشتنا".. روسيا تبدي استغرابها من تنديد لبنان بالعمليات في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أثار دهشتنا".. روسيا تبدي استغرابها من تنديد لبنان بالعمليات في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).