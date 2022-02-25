روسيا تقيّد الدخول إلى فيسبوك رداً على إجراء لشركة ميتا

2022/02/25 | 23:03 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا اليوم الجمعة إنها حدت جزئياً من إمكانية الدخول إلى فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز.

وأضافت الهيئة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية أن قرارها يأتي رداً على القيود التي فرضتها شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة على وسائل الإعلام الروسية.

واتهمت الهيئة الروسية موقع فيسبوك بفرض "رقابة".

يأتي هذا في وقت تساقطت فيه الصواريخ الروسية على كييف بينما لاذت الأسر بالملاجئ وطلبت السلطات من السكان تحضير عبوات المولوتوف الحارقة للدفاع عن العاصمة الأوكرانية من هجوم قال رئيس البلدية إنه بدأ بالفعل بنشاط مخربين في المدينة.

وأعلنت وسائل إعلام روسية الاستيلاء على مطار هوستوميل الاستراتيجي شمال غربي كييف، وقالت إنه سيلعب كنقطة انطلاق لهجوم مزمع على عاصمة أوكرانيا.

ودوت صفارات الإنذار العاصمة كييف التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها كوردستان 24 لجوء بعض السكان لمحطات المترو تحت الأرض في اليوم الثاني من الحرب التي شنتها روسيا وصدمت بها العالم.

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