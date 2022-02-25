2022/02/25 | 23:03 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- في الوقت الذي لا تزال تتساقط فيه الروسية على كييف لليوم الثاني على التوالي، لاذت الأسر بالملاجئ فيما دعت السلطات السكان المحليين إلى الدفاع عن العاصمة الأوكرانية بشتى السبل، بما في ذلك عبوت المولوتوف الحارقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا السيطرة مطار هوستوميل الاستراتيجي شمال غربي كييف، وهي خطوة – إذا ما صحت بالفعل، فإن من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً لإطلاق هجوم مزمع على كييف حيث تدور في محيطها معارك منذ الساعات الأولى للحرب.

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