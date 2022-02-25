بريطانيا: القوات الروسية تواصل تقدمها صوب كييف عبر محورين

2022/02/25 | 23:04 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مخابرات الدفاع البريطانية اليوم الجمعة إن القوات الروسية تواصل التقدم صوب كييف في إطار مساعيها للإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

وقال رئيس مخابرات الدفاع جيم هوكنهول إن "القوات الروسية تواصل التقدم على محورين باتجاه كييف.



هدفها تطويق العاصمة وضمان السيطرة على السكان وتغيير النظام".

وتابع "تواصل روسيا الهجمات في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأشار هوكنهول إلى أن موسكو شنت خلال الليل سلسلة هجمات منسقة على أهداف في كييف، وجرى استخدام قاذفات صواريخ متعددة في تشرنيهيف وخاركيف.

ومضى قائلا "ما زالت القوات المسلحة الأوكرانية تقاوم بقوة، مع التركيز على الدفاع عن المدن الرئيسية في جميع أنحاء أوكرانيا".

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