عمليات بغداد تعتقل ثلاثة اشخاص يوزعون منشورات على الزوار

2022/02/25 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثلاثة أشخاص لقيامهم بتوزيع منشورات تخص الحركة "المهدوية" على زوار الإمام الكاظم عليه السلام.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الاستخبارات رصدت ثلاثة أشخاص يقومون بتوزيع منشورات تروج لفكر الحركة "المهداوية" بين صفوف الزائرين المتوجهين سيراً على الاقدام نحو مدينة الكاظمية المقدسة لأداء مراسيم الزيارة الرجبية".

واضافت انه "على الفور توجهت قوة مشتركة من لواء المشاة الخامس والعشرون مع مفرزة من جهاز الامن الوطني واستخبارات اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا وتمكنت من اعتقال المجموعة، وبدورها تؤكد قيادة عمليات بغداد إنها متمسكة بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على أجواء آمنة مطمئنة للزوار الكرام ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بامنهم أو تعكير صفو الزيارة وتؤكد كذلك وقوفها بمسافة واحدة من الجميع".

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