الاتحاد الأوروبي يفرض

2022/02/25 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف أدرجا ضمن قائمة الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

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