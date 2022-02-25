البنك الدولي يدعم قطاع التعليم في العراق بمبلغ 5 ملايين دولار

2022/02/25 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن البنك الدولي، دعم قطاع التعليم العالي في العراق بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.وذكر بيان للبنك الدولي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "البنك الدولي وافق على دعم قطاع التعليم العالي في العراق بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وهو أول استثمار له في هذا القطاع الحيوي"، مبينا ان "دعم مشروع التعليم العالي يهدف إلى ربطه بشكل أكبر بتنمية البلاد، جنباً إلى جنب مع جهود التصدي لتغير المناخ والارتقاء بمهارات العمل لدى الخريجين".وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، بحسب البيان، أنه "مع دخول المزيد من الشباب إلى سوق العمل، فإن العراق لديه فرصة لإعداد الطلاب لوظائف أكثر وأفضل تساهم أيضاً في تحقيق أولويات التنمية في البلاد.ومن شأن المشروع الجديد أن يساعد العراق على ربط مؤسساته التعليمية، ولا سيما على مستوى التعليم العالي، بتلك القطاعات التي ستتيح النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.ولتحقيق هذه الأهداف، هنالك حاجة ماسة إلى مجموعة من الإصلاحات والابتكارات للارتقاء بمستوى جودة التعليم ومدى ملاءمته لاحتياجات سوق العمل."وأضاف، أن "المشروع الجديد سيعمل على تطوير قدرة مؤسسية أكبر في المجالات التخصصية الرئيسية، ومطابقة التعليم العالي لسوق العمل من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.وعلى وجه التحديد"، لافتا الى ان "هذا المشروع سيقوم بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير مراكز التميز في قطاعين من القطاعات ذات الأولوية، وهما الزراعة والطاقة المتجددة، وتشجيع النُهج المبتكرة للارتقاء بمهارات العمل لدى الخريجين من خلال برنامج تجريبي للصندوق التنافسي، حيث ستستفيد منه عشر جامعات حكومية في العراق.وسيخصص أيضاً ما يقرب من نصف مبلغ التمويل المخصص للمشروع لزيادة القدرات والتدريب في مجالي الطاقة الشمسية ومهارات الوظائف المراعية للبيئة".واوضح، أنه "أثناء تنفيذ هذا المشروع، سيقدم البنك الدولي أيضًا المساعدة الفنية لدعم أجندة الإصلاح الحكومية في عدد من المجالات مثل ضمان الجودة والتمويل والمسوح الاستقصائية الخاصة بأسواق عمل خريجي الجامعات وتحسين مستوى البيانات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يدعم قطاع التعليم في العراق بمبلغ 5 ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يدعم قطاع التعليم في العراق بمبلغ 5 ملايين دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).