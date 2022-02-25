التربية توضح الخطوات الرئيسية لطريقة التسجيل على الإجازات الدراسية

2022/02/25 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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اوصحت وزارة التربية ، اليوم الجمعة، الخطوات الرئيسية لطريقة التسجيل وآلية الدخول الخاصة بنظام التقديم الالكتروني.

وقال بيان للوزارة، ان "هذه الخطوات هي للحصول على عدم الممانعة للإجازات الدراسية "داخل العراق" لعام 2022 – 2023 وحسب ما مبين في الصور أدناه :-

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