2022/02/25 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا الجمعة 25 فبراير.وتشير المصادر إلى أن العقوبات ستطال أيضا مسؤولين روسا آخرين.ويأتي ذلك على خلفية إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير […]

ظهرت المقالة “سي إن إن”: إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات ضد بوتين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سي إن إن”: إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات ضد بوتين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سي إن إن”: إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات ضد بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).