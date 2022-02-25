مسؤول أوكراني يتحدث عن انفجارات متتالية في العاصمة كييف: الساعات المقبلة صعبة للغاية

2022/02/25 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سُمع دوي انفجارات، الجمعة، في العاصمة الأوكرانية كييف، بالقرب من إحدى محطات الطاقة في المدينة.

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وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، (25 شباط 2022)، إن "خمسة انفجارات سُمع دويُّها في توقيت متقارب ما بين ثلاث وخمس دقائق بالقرب محطة للطاقة شمال المدينة"، مضيفاً أن "خدمات الإنقاذ تقوم بعملها ونحاول معرفة التفاصيل".

وأشار إلى أن "الجسور في المدينة وضعت تحت حماية وسيطرة خاصة مع اقتراب القوات الروسية، في حين أقيمت نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية وقرب المواقع الاستراتيجية بالمدينة".

وتابع كليتشكو، "الوضع الآن، بدون مبالغة، يهدد كييف، ستكون ساعات الليل وحتى قرب الصباح صعبة للغاية".

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