علامات سرطان البروستات “المتقدم” في الوركين أو الساقين أو القدمين!

2022/02/25 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / من المعروف أن سرطان البروستات غالبا ما يكون له علامات قليلة واضحة في مراحله المبكرة.ومع ذلك، يمكن أن تظهر علامات، وبعضها يشير إلى مرحلة أكثر تقدما من السرطان.وهناك عدد من عوامل الخطر، مثل العمر، وإذا كان عمرك أقل من 50 عاما، فإن خطر إصابتك بسرطان البروستات يكون منخفضا للغاية.وتقول […]

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