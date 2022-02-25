وقفة احتجاجية لاطباء - جواد الديوان

2022/02/25 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان اطلعت وعلى صفحات الفيس دعوة للقنوات الفضائية لنقل وقفة احتجاجية لاطباء الاشعة والسونار وامام نقابة الاطباء.



وتبادل تهاني بين بعضهم حول استرداد اختصاص!.



وتابعت تعليقات غريبة باسى بالغ.



وكانت احتجاجات حول تقديم الخدمة الصحية في القطاع الخاص اي العيادات الخاصة.



وتقديم الخدمة الصحية باشكال مختلفة واجتاز مراحل عديدة من الدراسات والتطبيقات وتنظمه منظمات ولجان علمية وتؤثر في اليات تقديم الخدمات الصحية ال ......





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