شهر فبراير، شهر ميلادي الخالد.. - حسن أحراث

2022/02/25 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث اعتُقلت في 27 فبراير 1984 إثر الانتفاضة الشعبية المجيدة ليناير 1984 (كُنت حينذاك طالبا أستاذا بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش، شُعبة الرياضيات)، وصدر في حقي حُكم بخمسة عشرة (15) سنة سجنا نافذا.



وأتذكر تعليق رفيقي الشهيد مصطفى بلهواري ليلة النطق بالأحكام (25 ماي): "15 عام، طُوالة أبا حسن"..



رُب ضارة نافعة، كان اعتقالي ميلادا خالدا.



أراد النظام القائم تدميري وباقي مناضلي مجموعة مراكش 1984، إ ......





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