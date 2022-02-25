مسؤول أميركي للحرة: قوات أميركية تستعد الآن للتحرك إلى أوروبا

2022/02/25 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي للحرة، الجمعة، إن "القوات الأميركية الموضوعة في حال تأهب داخل الأراضي الأميركية تستعد الآن للتحرك إلى أوروبا بعد تفعيل قوة الرد السريع للحلف".

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