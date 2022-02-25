قائمة بالمحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الأحد تزامناً مع زيارة الإمام الكاظم

2022/02/25 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي، باستثناء بعض الدوائر، وذلك تزامناً مع زيارة الإمام الكاظم.

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وفيما يلي قائمة رصدها "ناس"، بأسماء المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، المصادف (27 شباط 2022)":

بغداد: قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة يوم الأحد.

ميسان: قررالمحافظ تعطيل الدوام في كافة الدوائر والمؤسسات ليوم الأحد لفسح المجال أمام الأهالي لأداء مراسم الزيارة.

ذي قار: أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد بذكرى استشهاد الامام الكاظم.

واسط: المحافظ محمد المياحي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة كافة يومي السبت والأحد.

كربلاء: أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، يستثنى منها الدوائر الامنية والخدمية.

الديوانية: أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية، وذلك تزامنا مع زيارةالامام الكاظم.

المثنى: أعلن المحافظ أحمد منفي جودة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم.

بابل: بيان رسمي من المحافظة يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد.

كما انضمت محافظات البصرة، ديالى، والنجف، إلى قائمة المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الأحد المقبل.

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