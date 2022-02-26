مراسلة CNN تصف رحلة انتقالها إلى كييف مع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة

2022/02/25 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصف مراسلة CNN، كلاريسا وارد، تفاصيل رحلتها إلى كييف، حيث شاهدت قافلة عسكرية أوكرانية متضررة ومتطوعين في الدفاع المدني كانوا يتوقعون وصول القوات الروسية إلى العاصمة الأوكرانية.

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