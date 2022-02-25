“ذاكرة جبّارة” تقود لعظام جندي مات في الحرب العالمية الثانية

2022/02/25 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عُثر على عظام جندي من الحرب العالمية الثانية في غرب فرنسا، بفضل شهادة فرنسي كان عمره 11 عاماً في سنة 1944.وقال صاحب الاكتشاف ريمون كوزان (88 عاماً)، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه في تلك الحقبة في القرية، “الجميع كان يعرف أنّ ثمة جندياً ألمانيا مدفوناً في هذه الحفر التي خلفتها القنابل”.وأضاف: “بطبيعة […]

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