2022/02/25 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حضّت‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬محكمة‭ ‬أميركية‭ ‬تتولّى‭ ‬دعوى‭ ‬طلاقها‭ ‬من‭ ‬كانييه‭ ‬ويست‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬الإجراءات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيساعد‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬تقبّل‭ ‬أنّ‭ ‬علاقتهما‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭.‬ ورفعت‭ ‬كارداشيان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬دعوى‭ ‬طلاق‭ ‬بعدما‭ ‬انتشرت‭ ‬لأشهر‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬شائعات‭ ‬تتحدّث‭ ‬عن‭ ‬صعوبات‭ ‬تواجه‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬حياتهما‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيم كارداشيان تحض المحكمة على الإسراع في إجراءات طلاقها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيم كارداشيان تحض المحكمة على الإسراع في إجراءات طلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).