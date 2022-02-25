ثور يتحوّل الى أسطورة بعدما نجا من الفيضان

2022/02/25 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلينغتون‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحوّل‭ ‬ثور‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بطلاً‭ ‬و‭”‬أسطورة‭” ‬في‭ ‬عيون‭ ‬كثر‭ ‬بعدما‭ ‬جرفته‭ ‬مياه‭ ‬فاضت‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الأنهار‭ ‬ثم‭ ‬سقط‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬شلال‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُعثر‭ ‬عليه‭ ‬عند‭ ‬مصب‭ ‬أحد‭ ‬الأنهر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬80‭ ‬كيلومتراً‭.‬ وقال‭ ‬المزارع‭ ‬في‭ ‬ساوث‭ ‬آيلند‭ ‬توني‭ ‬بيكوك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الحيوان‭ ‬البالغ‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬سنة‭ ‬كان‭ […]

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