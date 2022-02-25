الدراما السورية تكافح وسط الأزمات لتلحق بموسم المسلسلات

2022/02/25 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تسابق‭ ‬عدسة‭ ‬المخرج‭ ‬السوري‭ ‬الشاب‭ ‬باسم‭ ‬سلكا‭ ‬عقارب‭ ‬الساعة‭ ‬كي‭ ‬يستطيع‭ ‬إنهاء‭ ‬مسلسله‭ ‬في‭ ‬أوانه‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬الموسم‭ ‬الرمضاني‭ ‬السنوي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين،‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬معيشية‭ ‬تنعكس‭ ‬صعوبات‭ ‬جمة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الدراما‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬مزّقتها‭ ‬إحدى‭ ‬عشر‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬ في‭ ‬منزل‭ ‬وسط‭ ‬دمشق،‭ ‬يُعطي‭ ‬المخرج‭ ‬إشارة‭ ‬بدء‭ ‬مشهد‭ […]

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