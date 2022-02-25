واشنطن: حرب أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الروسي ثمنا باهظا

2022/02/25 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصادي الروسي ثمنا باهظا.وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد حياة الملايين من البشر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتساهل في دعم السيادة الأوكرانية.ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا، وقال “يجب على (الرئيس الروسي […]

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