2022/02/26 | 00:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حقيقة قيام "منتسب" بسرقة أحد معارض السيارات .. شاهد التفاصيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cAQyULZmV64
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حقيقة قيام "منتسب" بسرقة أحد معارض السيارات .. شاهد التفاصيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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